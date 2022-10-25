Evin bodrumundan şampiyonluğa!

Kocaeli'de Darıca Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Atilla Koçak (58), evinin altındaki depoda spor aletleriyle hazırlanarak Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 'Grandmaster' kategorisinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldu.

1987 yılında düzenlenen bilek güreşi turnuvasına bir tavsiye üzerine katılan ve o turnuvadan sonra profesyonel olarak bilek güreşiyle uğraşmaya karar veren Koçak, 35 yıllık sürede sayısız madalya, 2 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği ve 4 Avrupa ikinciliği elde etti.

