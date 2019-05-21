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21 Mayıs 2019 14:51 | Salı

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Evde bakım maaşı hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımı üstlenen kişilere veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı, ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabiliyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı Mayıs ayı içerisinde de ödenmeye devam ediyor. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımı üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil ediliyor. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor. Evde bakım maaşı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 
21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. 

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2019
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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