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18 Ekim 2022 Salı 22:25:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 22:25:00

Ev sahibi oturdukları daireyi sattı, 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı

Kaynak: İHA

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Arnavutköy'de yaşayan 84 yaşındaki çift, ev sahipleri yaşadıkları evi başkasına satınca dışarıda kaldı. Yaşlı çifte polis ekipleri sahip çıktı. İddiaya göre yeni ev bulamayan çift, evlerine girmek isteyince ev sahibi tarafından darp edildi.

Arnavutköy'de yaşayan 84 yaşındaki Doğan çifti, 3 yıldır kirada oturdukları evden yaka paça atıldı. İddiaya göre, ev sahipleri oturdukları evi başkasına sattı. Evden çıkmasını isteyen ev sahibinin yaptığı ise hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, yaşlı çift ev bakmak için dışarı çıktığı esnada ev sahibi, yaşlı çiftten habersiz sattığı eve çilingir çağırarak kapının kilidini değiştirdi. Eve döndüklerinde kapıda kalan yaşlı çift şaşkınlık yaşadı. Olayın farkına varan çift, komşularından yardım istedi ama polis ekipleri çifti dışarıda bırakmayarak sahip çıktı.

"EVİ GÜZEL FİYATA SATINCA BİZİ ÇIKARTMAK İSTEDİ, EV BULAMADIK Kİ ÇIKALIM"

Yaşadıklarını anlatan Altıparmak Doğan, "Biz eve geldik, içeriye girmeye çalıştık ama giremedik. Her şeyimiz içeride, biz 2 senedir burada yaşıyoruz. Kiramızı ödüyoruz ve evde yaşıyoruz. Ben 1938 doğumluyum, eşimle beraber bu evde yaşıyordum. Evi ev sahibimiz güzel bir fiyata satmış, bu yüzden çıkmamızı istedi. Biz ev aradık ama bulamadık. Eşyalarımız içeride kaldı, her şeyimiz içeride kaldı. Polisi aradılar, bilmiyorum, bir şey olmazsa dışarıda yatacağız" şeklinde konuştu.

"'YAZA KADAR İDARE EDİN' DEDİK, BENİ YERE ATTILAR"

Aynı evde eşiyle yaşayan Ayşe Doğan ise, "Biz dedik ki 'Dolandık, ev bulamadık, yapmayın. Yaza kadar kiramızı verelim, oturalım. Bir şey demeyin' dedim. Beni yere attılar, ayağım çok ağrıyor, kırılmış gibi. Uyuyamadım. Biz bugün evden çıktık, geri geldiğimizde kapımızı açamadık. 'Kapımızı açın' dedik, açmadılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şaşırdık kaldık, dışarıda kaldık biz. Bize sahip çıkan yok. Ben bir tek eşimle beraber yaşıyorum" diye konuştu.
Etiketler : Arnavutköy ev sahibi kiracı
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