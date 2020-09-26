Eskişehir'de üniversiteler uzaktan eğitimi tercih edince ev kiraları düştü

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, kentteki 3 üniversitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güz döneminde uzaktan eğitim modelini tercih etmesiyle ailelerinin yanına dönen öğrencilerin boşalttığı evlerin kira fiyatlarının düştüğünü söyledi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesine (ESTÜ) ev sahipliği yapan Eskişehir'de, yaklaşık 60 bin üniversiteli öğrenim görüyor.

Kentteki 3 üniversitenin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 güz döneminde uzaktan eğitim kararı almasıyla öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki ev kiralarında düşüş yaşanıyor.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın Kovid-19 pandemisi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, söz konusu dönemin bir an önce atlatılmasını dilediklerini kaydetti.

Eskişehir'de üniversitelerin uzaktan eğitim modelini hayata geçirmesiyle öğrencilerin kentten memleketlerine döndüğünü ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Öğrenciler kiraladıkları evleri boşaltıp, ailelerinin yanına döndü. Kiracı bulamayan ev sahipleri daha önce 1300 liraya kiraladıkları konutlarını 1100-1200 lirada kadar düşürdü. Ev sahipleri evlerini kiraya veremiyor. Bu sıkıntı 15-20 gün içinde daha da artacak. 200 liralık düşmeler yaşanacak. Kiraların 700-800 liralara kadar düşme durumu olabilir. Kiranın düşmesi tüketici açısından iyi ancak ev sahipleri için o kadar iyi değil. Kişi krediyle ev satın almış. Kiradan gelen parayla kredisini ödüyordu. Şimdi kira alamadığından zora girecek."

Çelik, ev sahiplerinin kiracılarını kaybetmemesi için pandemi sürecinde hoşgörülü olması gerektiğine değinerek, kiraların ötelenmesi tavsiyesinde bulundu.