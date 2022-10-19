Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.
Kamuoyuna Duyuru❗— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 19, 2022
01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2️⃣ yıl süreyle uzatılmıştır. pic.twitter.com/QfCq5sb5Wx