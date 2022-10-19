VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de et yiyen bakteri alarmı: 65 vakadan 11'i öldü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu
Ekvador'da küçük uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!
Yaşlılar en çok dizileri şikayet etti
Enerji Bakanlığı: Maden kazası öncesi veri akışı kayıt altındadır
İstihdam edilen 270 bin yazılımcı işe başladı
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü
Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu
Ömer Çelik: Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
DSÖ, Kovid-19 salgınını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeye devam kararı aldı
Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika'daki iki öğrencisi İstanbul'da sergi açtı
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
"30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık"
Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki
Hollanda'da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu
ABD'de tamamlanan “Lafarge'ın DEAŞ'a yardım davası” Fransa'da hala soruşturma aşamasında
DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell "orman" benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor
19 Ekim 2022 Çarşamba 20:19:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 20:19:00

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı!

ABONE OL

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.


Etiketler : sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ehliyet
Rolüne acilde hazırlandı

Rolüne acilde hazırlandı
O artık Selma Öğretmen

O artık Selma Öğretmen
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
‘Ah Memedim' döndü

‘Ah Memedim' döndü
Mehter takımıyla kutlama

Mehter takımıyla kutlama
Yeni komedi ikilisi

Yeni komedi ikilisi
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
Rötarlı yıldönümü kutlaması

Rötarlı yıldönümü kutlaması
Başlamadan adı değişti

Başlamadan adı değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX