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27 Ekim 2022 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 18:13:00

Eski kocası dehşeti yaşatmıştı! Suç duyurusunda bulundu

Kaynak: DHA

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Ankara'da İlkim Ateş (32), eski eşi ve onun oğlu tarafından darbedildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Otomobil kiralama şirketinde çalışan İlkim Ateş, 2016 yılında boşandıktan sonra tekrar birlikte yaşamaya devam ettiği ve 1 ay önce de şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı eski eşi Özgür İ. (43) ile onun ilk eşinden olan oğlu Orhan İ. hakkında, kendisini darbedip, yaraladıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu."Beni iş yerimde bu şekilde taciz ettiğinde ben de onun evine gittim; eve girmedim, dışarıdaydım. Fakat eski eşim gelip orada beni namussuzlukla itham ederek, darbetmeye başladı. Hatta elinde de taş vardı, onunla saldırdı. Sonrasında beni sürükleyerek eve aldılar. İlk olarak çeneme yumruk yedim. O beni çok sarstı. Ardından saçlarımdan tutarak, yere yatırıldım. O darbenin sarsıntısıyla baya bir çöktüm. Yerdeyken yumruklamaya devam etti. Sonrasında beni sürükleyerek evin içerisine götürdüler ve telefonumu elimden aldılar. Beni bu şekilde yaralamasına izin vermemek için müdahale etmeye çalıştım. Darp sonrasında beni kapıya bıraktılar. Ben de bağırarak sesimi duyurmaya çalıştım. Yardım talep ettim. Bu yaşanılanları asla bana oğlu yapmadı, kendisi yaptı. Öldürüleceğimden bu kadar eminken hiçbir şekilde sürecin bu şekilde kapanmasına izin vermeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.
Etiketler : Suç duyurusu şiddet Ankara
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