'Eski aşklar' pazar tezgahında

YENİ SEVGİLİYE HEDİYE ALMAK İÇİN



14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala, Nişantaşı ilginç bir semt pazarına ev sahipliği yapıyor. Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede 'Eski Sevgili Pazarı' kuruldu.

'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu.

MİZAH AMAÇLI KÜÇÜK NOTLAR VAR

Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkat çekti. Pazarın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Yiğit Sahur, "Şu anki kız arkadaşımla birlikte sosyal medyada bu pazarın kurulacağını gördük. Elimizde önceki ilişkilerimizden kalan eşyaları toplayarak satış yapmaya başladık" dedi.

Stantları inceleyen Sefa Gürdamar, "İlginç bir konsept. Kendim de bir şeyler getirmek istedim" dedi.

Pazarı kuranlardan Özay Akay; "İnsanlar burada hatırası olan ve görmek istemedikleri eşyaları satıyor, böylece ekonomik bir girdi sağlamış oluyor" dedi.