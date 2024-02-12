VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor
İBB'nin metrosu 3 günde 17.8 km uzadı!
ABD Savunma Bakanı Austin tekrar hastaneye kaldırıldı
Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması
Yürüdükçe artan ağrı bel kayması işareti
12 Şubat 2024 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 07:15:00

'Eski aşklar' pazar tezgahında

ABONE OL

14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala Nişantaşı'nda 'eski sevgili pazarı' kuruldu. Eski sevgililerinden kalan eşyalarını satmak isteyenler stantlarda, ürünlerin üzerine ilginç notlar da yerleştirerek satılığa çıkardı, pazarı gezenler çok eğlendi.

YENİ SEVGİLİYE HEDİYE ALMAK İÇİN

14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala, Nişantaşı ilginç bir semt pazarına ev sahipliği yapıyor. Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede 'Eski Sevgili Pazarı' kuruldu.

'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu.

MİZAH AMAÇLI KÜÇÜK NOTLAR VAR

Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkat çekti. Pazarın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Yiğit Sahur, "Şu anki kız arkadaşımla birlikte sosyal medyada bu pazarın kurulacağını gördük. Elimizde önceki ilişkilerimizden kalan eşyaları toplayarak satış yapmaya başladık" dedi.

Stantları inceleyen Sefa Gürdamar, "İlginç bir konsept. Kendim de bir şeyler getirmek istedim" dedi.

Pazarı kuranlardan Özay Akay; "İnsanlar burada hatırası olan ve görmek istemedikleri eşyaları satıyor, böylece ekonomik bir girdi sağlamış oluyor" dedi.

Etiketler : 14 şubat sevgililer günü nişantaşı semt pazarı
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX