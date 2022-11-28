Esenyurt'ta fabrikada korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor
Kaynak: AA
İstanbul Esenyurt'ta bulunan Evren Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Koza Mahallesi Evren Sanayi Sitesi'ndeki iki katlı plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
- Esenyurt'ta fabrikada korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor
- Devre mülk dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyede
- Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı
- Yörüklerin 'kış göçü' başladı
- Kar 155 yerleşim biriminin yolu kapadı
- 637 kilo kâğıt topladılar! Elif ve Kayra kardeşlerden 'Sıfır atık' projesine destek