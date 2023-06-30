Erzincan'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

T.A. idaresindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun 35 kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkiinde aynı istikamete seyir halindeki R.D. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki E.A. ile L.A. hayatını kaybetti, sürücü ile G.A. ve N.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.