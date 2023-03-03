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03 Mart 2023 Cuma 01:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 01:00:00

Erzincan'da gönüllüler depremzedeler için 1000 uyku tulumu dikti

Kaynak: AA

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Erzincan'da usta öğretici, kursiyer, öğretmen ve öğrencilerden oluşan gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için 1000 uyku tulumu desteğinde bulundu.

Usta öğreticiler, kursiyerler ile Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencilerinin Halk Eğitim Merkezinde diktiği uyku tulumları Malatya'ya gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 6 Şubat'ta ülke olarak asrın felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı.

Bu felaket karşısında asrın dayanışmasının sergilendiğini ifade eden Gün, gönüllülerin 10 günde hazırladığı 1000 uyku tulumunu Malatya'ya gönderdiklerini anlattı.

Usta öğretici Hatun Arı da gönüllülerle depremzedeler için seferber olduklarını belirterek, bölgenin bu anlamdaki ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Etiketler : Erzincan Hacı Ali Akın depremzede

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