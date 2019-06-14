Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül karnesi annesine verildi!

Eren Bülbül karnesi annesine verildi. Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesi Anadolu Lisesi, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için karne düzenleyerek annesine verdi. Şehit Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraf oldu. Sosyal medyanın gündemine düşen bu olayın ardından Eren Bülbül kimdir, nerelidir? sorularının yanıtları da araştırılmaya başlandı. Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise 100 tam puan yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekti. İşte Eren Bülbül'ün karnesi sizlerle...

EREN BÜLBÜL KARNESİ ANNESİNE VERİLDİ!

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise 100 tam puan yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekti. Sonuç kısmında doğrudan geçti, kutucuğu işaretlenirken sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazdığı görüldü. Öğrenciler Eren'in mezarını da ziyaret etti. Okul müdürü bu anlamlı ziyarete sosyal medya hesabından paylaştı.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

15 yaşındadır. Trabzonludur. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Arif Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi. Çok çalışkan olan Bülbül'ün küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.

Ağabeyi Erdoğan Bülbül de, “Biz İstanbul’da yaşıyoruz. 15 Temmuz’da hain örgüt darbe girişiminde bulunduğunda bizi sürekli aradı, dakika dakika olayların bilgisini aldı. Cumhurbaşkanımız ‘sokağa çıkın’ talimatı verince duramamış, o gece Maçka'ya gidip nöbete katılmış. Meydanlarda ön saflarda yer tutmuş. Kendi küçük ama vatan aşkı büyüktü” dedi.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün, PKK'lı teröristleri girdikleri evden erzak çalarken görüp hemen güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle gelirken çıkan çatışmada terörist kurşunlarına hedef oldu. Çıkan çatışmada 1'i sivil 3 kişi yaralandı. Yaralanan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldığı hastanede şehit oldu.