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Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

Erciyes'te 3-4 Şubat'ta kış festivali düzenlenecek.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 3-4 Şubat'ta kış festivali düzenlenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin organize edeceği festivalde, kartopu savaşı, halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi sahne önü oyunları, dans, karaoke, kar voleybolu, kar futbolu, balon futbolu ve survivor parkuru gibi etkinlikler düzenlenecek.