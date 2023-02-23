Enkazlar arasında güvercinleri unutmadı

Doğa, yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Hatay'da deprem nedeniyle kümesleri yıkılan ya da sahiplerini kaybeden güvercinlerin hayatta kalabilmesi için çalışıyor. Alper Tüydeş "Burada kedi, köpeklerle ilgilenenler ya da büyük ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenenler var ama güvercinler biraz da teknik gerektiren bir alan. Ben de bu konuda tecrübeli olduğum için bölgeye geldim" dedi.

