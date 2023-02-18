Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar kayıt altına alınıyor

Enkazdan çıkan kıymetli eşyanın korumaya alınmasına büyük önem veriliyor. Bulunan tüm değerli eşya, enkaz başında kayıt altına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüklerine götürülüyor.

TRT Haber'de Semra Kırışman'ın haberine göre; Tutanak altına alınanlar arasında yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve çelik kasa var. Kayıtlara geçenler arasında 3 kilogram da külçe altın bulunuyor.

Sahibi belirlenen eşya tutanakla sahibine teslim ediliyor

İçinde kimlik bilgileri bulunan kıymetli eşya, polis tarafından sahiplerine ya da mirasçılarına ulaştırılacak.

Ayrıca kayıp eşyasını almak isteyen vatandaşların başvuruları da titizlikle incelenecek. Enkazın adres bilgisi, kayıp eşyanın içinde bulunduğu kutu kasa ya da çantanın detayları, eşyanın nitelikleri tek tek sorgulanacak.

Sahibi ya da mirasçıları bulunamayan kıymetli eşya ise Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Belli bir süre geçtikten sonra hazineye devredilecek.