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25 Şubat 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 07:45:00

Enkaz kentin melek ablası

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Depremin vurduğu Hatay'da hayalet şehre dönen kentin sokaklarını tek tek gezen müzik öğretmeni Fatma Yalım, günlük 22 farklı noktada 500 kediyi besliyor. Aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarına umut olan Fatma Öğretmen yaptıklarıyla yürekleri ısıtıyor.

DEPREM SONRASI O CANLAR AÇ KALDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla hayalet şehre dönen Antakya ilçesinde insan yaşamı neredeyse bitmişti. Antakya'da insanların yokluğunda en çok mağdur olanlarsa sokak hayvanları oldu.

Sokak hayvanlarının sesine kulak veren müzik öğretmeni Fatma Yalım, enkaz kentin sokaklarını tek tek gezerek besleme yapıyor. Fatma Yalım, 22 farklı noktada yaklaşık 500 kediye mama veriyor.

ÇÖPTEN BİLE YİYECEK BULAMIYORLAR

10 yıldır kendi imkanlarıyla yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarına umut olan Fatma Öğretmen, yaptıklarıyla yürekleri ısıtıyor.

Yalım, "10 yıldır sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarım vardı. Çalışmalarım, sokaktaki hayvanları besleme, yaralı olanları tedavi ettirme, yuvası olmayanlara yuva bulma şeklindeydi. Depremden sonra da bu çalışmalarım aynı şekilde devam etti. Hayvanlar artık çöpten bile yiyecek bulamaz vaziyetteler çünkü şehirde insan yok" dedi.

Etiketler : hatay deprem sokak hayvanları kedi fatma yalım
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