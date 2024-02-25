Enkaz kentin melek ablası

DEPREM SONRASI O CANLAR AÇ KALDI



Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla hayalet şehre dönen Antakya ilçesinde insan yaşamı neredeyse bitmişti. Antakya'da insanların yokluğunda en çok mağdur olanlarsa sokak hayvanları oldu.

Sokak hayvanlarının sesine kulak veren müzik öğretmeni Fatma Yalım, enkaz kentin sokaklarını tek tek gezerek besleme yapıyor. Fatma Yalım, 22 farklı noktada yaklaşık 500 kediye mama veriyor.

ÇÖPTEN BİLE YİYECEK BULAMIYORLAR

10 yıldır kendi imkanlarıyla yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarına umut olan Fatma Öğretmen, yaptıklarıyla yürekleri ısıtıyor.

Yalım, "10 yıldır sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarım vardı. Çalışmalarım, sokaktaki hayvanları besleme, yaralı olanları tedavi ettirme, yuvası olmayanlara yuva bulma şeklindeydi. Depremden sonra da bu çalışmalarım aynı şekilde devam etti. Hayvanlar artık çöpten bile yiyecek bulamaz vaziyetteler çünkü şehirde insan yok" dedi.