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09 Şubat 2023 Perşembe 00:03:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 00:03:00

Enkaz altında kalan kız kardeşler 67 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: AA

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Depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan ekipler, enkaz altında kalan 2 kız kardeşi 67 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Tunceli AFAD ve MUDAK ekipleri, Adıyaman'da enkaz altındaki insanları kurtarmak için büyük çaba gösteriyor.

Çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, son olarak kentte Sakarya Caddesi'ndeki Demir Apartmanı'nın enkazında Emine (6) ve Feyza Atçeken'in (8) kardeşlerin olduğunu fark etti.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerce bulundukları yerden 67 saat sonra kurtarılan Atçeken kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkazda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması sürüyor.

Etiketler : enkaz kahramanmaraş deprem

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