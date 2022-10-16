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16 Ekim 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 19:00:00

Engelsiz yetenek

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6 yıl önce yüzme yarışlarında Türkiye birincisi olan, 35 madalyalı otizmli Ertuğrul sonrasında da müzikte başarılara imza attı. Notaların arasında şifa bulan Ertuğrul, özel yetenek Antakya'da devlet konservatuvarını kazandı.

GÜZEL SANATLARI BİTİRMİŞTİ

Hatay'da yaşayan otizmli Ertuğrul Gök, küçük yaşta katıldığı yüzme yarışmalarında 10 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere, toplam 35 madalya kazandı. 2016 yılında da yüzme yarışlarında Türkiye birinciliğini elde etti. Ardından müzik yeteneğini keşfedip notaların dünyasına dalan Ertuğrul, katıldığı kurslarda kanun, gitar, piyano, ney ve bağlama çalmayı öğrendi. Geçen yıl Antakya Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Otizmli Ertuğrul 6 yıl önce, 12 yaşındayken yüzme yarışlarında Türkiye birincisi olmuş, o zamana kadar kazandığı 35 madalyayla birlikte gazetecilere böyle poz vermişti.

AKADEMİSYEN OLMASINI İSTİYOR

Üniversite sınavında başarılı olan Ertuğrul, özel yetenek sınavıyla da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Okulunda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilen Ertuğrul, hayalini kurduğu konservatuvarda eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor. Annesi Sara Gök, oğlu ile ilgili hayallerinin bitmediğini belirterek, " Ertuğrul'un akademisyen olması hayalim var" dedi.

Etiketler : otizm yüzme müzik ertuğrul gök
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