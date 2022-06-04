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04 Haziran 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 17:30:00

Engelli maaşını 45 can dosta harcıyor

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Elazığ Yıldızbağları Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Şengül Taş, evini 45 kediyle paylaşıyor. 25 yıl önce geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve engelli maaşı bağlanan hayvansever kadın tüm maaşını kediler için harcıyor. Sokaktaki sahipsiz 35 kediyi de besleyen Taş, hasta ve yaralı kedilere de yardım eli uzatıyor.

Elazığ Yıldızbağları Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Şengül Taş, evini 45 kediyle paylaşıyor. 25 yıl önce geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve engelli maaşı bağlanan hayvansever kadın tüm maaşını kediler için harcıyor. Sokaktaki sahipsiz 35 kediyi de besleyen Taş, hasta ve yaralı kedilere de yardım eli uzatıyor.

Evinin çatı katında da doğum yapan kedilerin bulunduğunu, sokaktakiler için de kapının önüne sürekli mama bıraktığını dile getirerek, kazanın ardından hayvanlarla hep iç içe yaşam sürdüğünü söyledi. Sabah uyandığında ilk işinin kedilere mama vermek olduğunu anlatan Taş, onları besledikten sonra kahvaltısını yaptığını ifade etti.

Taş, "Engelli maaşımın çoğunu mamaya veriyorum. Kedilerle huzur buluyorum." dedi.

Engelli maaşının yetmediği zamanların da olduğunu dile getiren Taş, baktığı kedilerin çoğunun evine hasta ve yaralı geldiğini kaydetti. Taş, "Onları seviyorum. Onlar hastalandıklarında kendimi eksik hissediyorum. Ben onların hayatına göre yaşıyorum, onlar bana göre değil. Evde yalnızım, engelliyim, çıkıp dolaşamıyorum, herhangi bir sosyal aktivitede bulunamıyorum. Kediler bana tedavi gibi geldi. Onlarla ilgilendiğim zaman egzersiz de yapmış oluyorum. Sağlığıma iyi geliyorlar. Yavruluyorlar, torunlarım oluyor. Onları biberonla besliyorum. Bunlar benim yaşama sebebim." sözlerine yer verdi.

Etiketler : elazığ şengül taş engelli maaşı kedi köpek sokak hayvanları
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