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15 Mart 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 17:30:00

Engelli babanın azmi: Örgü örüp satarak çocuk büyütüyor

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Şanlıurfa Siverek'te yaşayan bedensel engelli Mahmut Sergin (50), çevresinin 'kadın işi' dediği örgü işiyle uğraşarak, aile geçimini sağlıyor.

Şanlıurfa Siverek'te yaşayan bedensel engelli Mahmut Sergin (50), çevresinin 'kadın işi' dediği örgü işiyle uğraşarak, aile geçimini sağlıyor. Sergin, örgü örerek, yaptığı örgü bebek, kazak, eldiven, atkı ve bereleri sosyal medyadan satıyor. 5 çocuk babası Sergin, 30 yıldır el işi örgülerini organik iplerle ördüğünü söyledi.

Etiketler : Engelli babanın azmi Şanlıurfa Siverek Mahmut Sergin
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