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‘En yaşlı köpek' unvanı geri alındı
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24 Şubat 2024 Cumartesi 08:21:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 08:21:00

‘En yaşlı köpek' unvanı geri alındı

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Guinness Dünya Rekorları tarafından, geçen yıl ölen Bobi'ye verilen "dünyanın en yaşlı köpeği" unvanı geri alındı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından, geçen yıl ölen Bobi'ye verilen "dünyanın en yaşlı köpeği" unvanı, yaşını kanıtlayan veri bulunmadığı gerekçesiyle geri alındı. Portekiz menşeli Alentejo çoban köpeklerinin ortalama 12 ile 14 sene yaşadığını, 2023 Şubat ayında "dünyanın en yaşlı köpeği" unvanı verilen Bobi'nin o tarihte 30 yaşında olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirildi.

Etiketler : guinness dünya rekorları bobi yaşlı köpek
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