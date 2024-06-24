En mutlu şehirler belli oldu! Türkiye'den 3 kent listede

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24 Haziran 2024 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 09:00:00

En mutlu şehirler belli oldu! Türkiye'den 3 şehir de listeye girdi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Çevre, ulaşım, ekonomi, yönetim ve genel hayat kriterlerine göre yapılan değerlendirmeye göre ünyanın en mutlu şehirleri belli oldu. Türkiye'den listede İstanbul, İzmir ve Antalya yer aldı.

KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ İLK SIRADA

İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırmada, şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular soruldu. Gelen yanıtlara göre bir sıralama yapılırken Kuzey Avrupa ülkelerindeki şehirler üst sıralarda yer aldı. Şehirlerin aldıkları puanlara göre farklı kategorilere alındığı listeye, Türkiye'den 3 şehir girmeyi başardı.

İSTANBUL İLK 200'E GİRMEYİ BAŞARDI

Listede bronz şehir kategorisinde 197. sırada yer alan İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi şehirleri geride bırakırken Doha, Zagreb ve Liverpool gibi kentlerin gerisinde kaldı.

İSTANBUL

222. sırada yer alan İzmir de Cidde ve Toronto gibi şehirlerin önünde yer aldı.

İZMİR

Listenin sondan 5. sırasında yer alan Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'daki şehirleri geçerek, en mutlu 246. kent oldu.

ANTALYA

BİRİNCİ AARHUS

Dünyanın en mutlu şehirleri listesinde, Danimarka'dan Aarhus ilk sırada, İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın Berlin şehri de üçüncü sırada yer aldı.

AARHUS

ZÜRİH

BERLİN

İsveç'teki Gothenburg dördüncü, Amsterdam beşinci olurken bu şehirleri Helsinki, Bristol ve Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm takip etti.

Etiketler : en mutlu şehirler türkiye istanbul izmir antalya
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