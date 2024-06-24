En mutlu şehirler belli oldu! Türkiye'den 3 kent listede

En mutlu şehirler belli oldu! Türkiye'den 3 şehir de listeye girdi
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Çevre, ulaşım, ekonomi, yönetim ve genel hayat kriterlerine göre yapılan değerlendirmeye göre ünyanın en mutlu şehirleri belli oldu. Türkiye'den listede İstanbul, İzmir ve Antalya yer aldı.
KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ İLK SIRADA
İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırmada, şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular soruldu. Gelen yanıtlara göre bir sıralama yapılırken Kuzey Avrupa ülkelerindeki şehirler üst sıralarda yer aldı. Şehirlerin aldıkları puanlara göre farklı kategorilere alındığı listeye, Türkiye'den 3 şehir girmeyi başardı.
İSTANBUL İLK 200'E GİRMEYİ BAŞARDI
Listede bronz şehir kategorisinde 197. sırada yer alan İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi şehirleri geride bırakırken Doha, Zagreb ve Liverpool gibi kentlerin gerisinde kaldı.
İSTANBUL222. sırada yer alan İzmir de Cidde ve Toronto gibi şehirlerin önünde yer aldı.
İZMİRListenin sondan 5. sırasında yer alan Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'daki şehirleri geçerek, en mutlu 246. kent oldu.
ANTALYA
BİRİNCİ AARHUS
Dünyanın en mutlu şehirleri listesinde, Danimarka'dan Aarhus ilk sırada, İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın Berlin şehri de üçüncü sırada yer aldı.
AARHUS
ZÜRİH
BERLİN
İsveç'teki Gothenburg dördüncü, Amsterdam beşinci olurken bu şehirleri Helsinki, Bristol ve Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm takip etti.