‘En büyük bayrak' Samsun semalarında
116 metrelik direk uzunluğu ve 2 bin metrekarelik bayrak genişliği ile Türkiye'de en büyük bayrak Samsun'da dalgalanıyor.
116 metrelik direk uzunluğu ve 2 bin metrekarelik bayrak genişliği ile Türkiye'de en büyük bayrak Samsun'un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yanında dalgalanıyor. Büyüklüğü ile adeta baş döndüren bayrak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Samsun-Ankara karayolu üzerinde 430 kilogram ağırlığındaki bayrağı görenler gururlanıyor. Yoldan geçen sürücüler bayrağın yanında durarak fotoğraf çektiriyor. Her 3 ayda bir bakımı yapılan bayrak yıprağından terzi tarafından onarılıyor.
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