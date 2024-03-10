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10 Mart 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 07:45:00

‘En büyük bayrak' Samsun semalarında

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116 metrelik direk uzunluğu ve 2 bin metrekarelik bayrak genişliği ile Türkiye'de en büyük bayrak Samsun'da dalgalanıyor.

116 metrelik direk uzunluğu ve 2 bin metrekarelik bayrak genişliği ile Türkiye'de en büyük bayrak Samsun'un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yanında dalgalanıyor. Büyüklüğü ile adeta baş döndüren bayrak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Samsun-Ankara karayolu üzerinde 430 kilogram ağırlığındaki bayrağı görenler gururlanıyor. Yoldan geçen sürücüler bayrağın yanında durarak fotoğraf çektiriyor. Her 3 ayda bir bakımı yapılan bayrak yıprağından terzi tarafından onarılıyor.

Etiketler : samsun kavak bayrak
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