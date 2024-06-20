Emanetin emin ellerde

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20 Haziran 2024 Perşembe 22:59:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 22:59:00

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Jandarmadan şehidin oğluna sünnet düğünü.

Diyarbakır kırsalında 2018 yılında şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın oğlu Alp Aslan'ın Amasya'daki sünnet düğününde jandarma konvoy düzenledi.

ANNESİ, BAYRAĞI ALP'E VERDİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik Dicle kırsalında yürütülen operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın 7 yaşındaki oğlu Alp Aslan görkemle bir törenle sünnet oldu. Babasının silah arkadaşları, Alp'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Amasya merkezdeki evlerinden elinde Türk bayrağıyla çıkan anne Hanife Çakı, bayrağı biricik evladı Alp Aslan'a verdi.

ŞEHİDİN MEZARINDA DUA ETTİ

Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir araç özel olarak süslenerek sünnet arabası oldu. Oluşturulan konvoy yollarda tur attı. Anne ve oğul o aracın öncülüğündeki konvoyla Şehit Çakı'nın Beldağ köyündeki mezarına giderek birlikte dua etti. O anlara jandarma ekipleri de tanıklık etti. Şehit ailesinin köydeki hanelerinde düğün düzenlendi. Sünnet düğününe Amasya Valisi Yılmaz Doruk da katıldı.

Vali Doruk, şehidin evladının devlete ve millete emanet olduğunu belirtti. Amasya Valiliği, düğün konvoyunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Etiketler : Kadir Çakı Şehit Jandarma sünnet düğünü Amasya Alp Aslan
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