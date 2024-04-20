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20 Nisan 2024 Cumartesi 07:50:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 07:50:00

Elazığ'da yetenek avı

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"Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Elazığ'da oluşturulan mobil ekip sayesinde 5 yılda yaklaşık 1000 öğrenci spora kazandırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Elazığ'da oluşturulan mobil ekip sayesinde 5 yılda yaklaşık 1000 öğrenci spora kazandırıldı.

30 antrenörün yer aldığı mobil ekip, Elazığ'da ilkokullara giderek 3'üncü sınıf öğrencileriyle bir araya geliyor. Ekip, öğrencileri okullarına en yakın spor tesisine götürerek, yetenekli olanları keşfediyor.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı elazığ yetenek spor öğrenci
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