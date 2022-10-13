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13 Ekim 2022 Perşembe 22:20:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 22:20:00

EGM, personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı talep, görüş ve isteklerin iletilebileceği "Personel İletişim Merkezi" kurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, personelin talep, görüş ve isteklerini iletebileceği Personel İletişim Merkezinin kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak merkeze "0312 462 17 63-0312 462 17 65-0312 462 17 66" numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.

Etiketler : Başkanlık Emniyet EGM
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