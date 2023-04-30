Eğlendirirken öğreten seyyar tiyatro

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde çocukların iyi halini desteklemek amacıyla yürütülen 'Haydi Umutla Gülümse' projesi çerçevesinde kurulan seyyar tiyatro ekibi, dağ taş dinlemeden en ücra köylerde eğitim gören çocuklarla buluşuyor. Ekip, hem çocukların yüzünü güldürüyor, hem de sağlık eğitimi veriyor.

