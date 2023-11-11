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11 Kasım 2023 Cumartesi 07:35:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 07:35:00

‘Eğitimin Nobeli'ni kucakladı

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Ankara Etimesgut Şeyhşamil Anaokulu öğretmeni Mehmet Bilgin, "Eğitimin Nobeli" olarak adlandırılan Küresel Öğretmen Ödülü"nün sahibi oldu. Mehmet öğretmen'in başarısı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de taçlandı.

Ankara Etimesgut Şeyhşamil Anaokulu öğretmeni Mehmet Bilgin, 97 ülkeden 19 bin öğretmen arasından okul öncesi eğitime yaptığı "olağanüstü katkılar" dolayısıyla "Eğitimin Nobeli" olarak adlandırılan Küresel Öğretmen Ödülü"nün sahibi oldu. Mehmet öğretmen'in başarısı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de taçlandı.

Mehmet öğretmen, öğrencilerinin görerek dokunarak deneyimleyerek öğrenmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi için çalışıyor. Ailelere maddi külfet çıkarmamak için çaba gösteren Bilgin, karton, kumaş, kağıt, bardak gibi atık malzemeleri kullanarak eğitimde fark yaratan çalışmalara imza atıyor.

Etiketler : ankara öğretmen mehmet bilgin küresel öğretmen ödülü
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