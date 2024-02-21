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21 Şubat 2024 Çarşamba 07:15:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 07:15:00

‘Ece' oğlağa bebek bakımı

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Burdur'da yaşayan Halil İbrahim ile eşi Şerife Kara, annesi bakamadığı için eve aldıkları ve Ece ismini verdikleri oğlağı bebek gibi büyütüyor.

Burdur'un Gökçebağ köyünde yaşayan 55 yaşındaki Halil İbrahim ile eşi Şerife Kara, annesi bakamadığı için eve aldıkları ve torunları Ece'nin ismini verdikleri oğlağı bebek gibi büyütüyor. Şerife Kara, "Biberonla üç öğün sütle besliyoruz. Altına eve pislemesin diye bez bağlıyoruz, bebek gibi bakıyoruz. Sonuçta bu da can. Elimizi yaladığı zaman karnının acıktığını anlıyoruz. Karnı doyunca bizimle uyuyor" dedi.
Etiketler : burdur oğlak bakım
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