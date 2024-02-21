‘Ece' oğlağa bebek bakımı

Burdur'un Gökçebağ köyünde yaşayan 55 yaşındaki Halil İbrahim ile eşi Şerife Kara, annesi bakamadığı için eve aldıkları ve torunları Ece'nin ismini verdikleri oğlağı bebek gibi büyütüyor.Şerife Kara, "Biberonla üç öğün sütle besliyoruz. Altına eve pislemesin diye bez bağlıyoruz, bebek gibi bakıyoruz. Sonuçta bu da can. Elimizi yaladığı zaman karnının acıktığını anlıyoruz. Karnı doyunca bizimle uyuyor" dedi.