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02 Ocak 2024 Salı 07:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 07:30:00

Düzensiz göçmenleri taşıyan araç polisten kaçarken kaza yaptı: 18 yaralı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hafif ticari araç kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarptı. Yaşanan trafik kazasında 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracı ekipler takibe aldı.

İçerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari araç, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkiinde 2 polis aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü polis 18 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : düzensiz göçmen kaza polis
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