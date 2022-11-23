Düzce'de tüm bölgelere elektrik verildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 150 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 17'sinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

Depremin ardından bazı bölgelerde kontrol amaçlı yapılan elektrik kesintileri sonlandı, il genelinde saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmuyor.