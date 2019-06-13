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13 Haziran 2019 14:49 | Perşembe

Duygusal Babalar Günü mesajları! Babalar Günü kutlama mesajları haberimizde!

Duygusal Babalar Günü mesajları, Babalar Günü kutlama mesajları haberimizde yer alıyor. Babalar Günü'ne çok az bir süre kala Babalar Günü araştırmaları yoğun bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Babalar Günü Haziran ayının 3. haftasındaki pazar günü kutlanıyor. Bu özel günde çocuklar ve eşler Babalar Günü için hazırlık yapıyorlar. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmış. Günümüzde de neredeyse tüm dünyada kutlanan Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü hediye önerileri, tarihçesi ve en güzel mesajları sizler için derledik. İşte Babalar Günü hakkında merak edilenlerin tümü...

Duygusal Babalar Günü mesajları, Babalar Günü kutlama mesajları haberimizde yer alıyor. Babalar Günü'ne kısa bir süre kala Babalar Günü araştırmaları yapılmaya başlandı. Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak. Bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak.  Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmış.  Babalar Günü en güzel mesajlar ve hediye önerilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI!
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Beni her zaman yıldızlara ulaşmaya teşvik ettin ve her şeyin mümkün olabileceğine dair inancımı güçlendirdin. Babalar Günün kutlu olsun!

Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli 3 şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Sana en çok ihtiyacım olduğunda ve hatta olmadığı zaman bile orada olduğun için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!

Seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun!

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

 

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