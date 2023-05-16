Duyarlı yürüyüş

Karaçayır ormanında düzenlenen doğa yürüyüşüne, AKUB ekibi üyeleri, öğretmenler ve farklı mesleklerden çok sayıda doğasever ile Sivas Zirve Dağcılık Spor Kulübü izcileri katıldı.



Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen yürüyüş programı çerçevesinde katılımcılara emekli Biyoloji Öğretmeni Gülay Gökçe ve Diyetisyen Rümeysa Çaylak tarafından çölyak nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi.