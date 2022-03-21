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21 Mart 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 18:30:00

Duru'ya yeni kalple yeni hayat

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İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki Duru Doğan, Kasım ayında öksürük şikayetiyle doktora gitti.

İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki Duru Doğan, Kasım ayında öksürük şikayetiyle doktora gitti. Kovid sanıldı ancak kalp kapağı hastalığı olduğu ve kalp nakli gerektiği ortaya çıktı. Nakil listesinde Türkiye'de birinci sıraya alındı. Kayseri'de beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşlarında bir kadının kalbi Duru'ya nakledildi. Duru'nun hayatı 3 ay içinde tamamen değişti.

Duru Doğan "Kendi başıma çıkıp gezebilmeyi özledim" dedi.

Etiketler : yeni kalple yeni hayat Duru Doğan kalp nakli
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