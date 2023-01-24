VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV'nin senaryosu çöktü...
İP'li komplo teorisyeni sahnede...
Başörtüsüne güvence getiren madde kabul edildi
PKK'lı Kalkan ininden muhalefete seslendi...
24 TV yeni yaşını kutladı... 16 yıldır doğrunun sesi
Türkiye'nin zengin kültürüne vurgu
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Tertemiz yapana kadar devam!
Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı
Tatili keyifli geçirtecek 20 öneri
Egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir
Bel fıtıklarının yüzde 95'inde ameliyat gerekmez
Kök hücre ile diz kireçlenmesinden kurtulun
DSÖ'den, çocuklarda görülen "öksürük şurubu ölümleri" üzerine acil eylem çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yaptırımlar için Yunanistan'a eleştiri
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı
Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi.
Putin, Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
24 Ocak 2023 Salı 16:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 16:30:00

Dünyayı fotoğraflayarak görecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Sakarya'da yaşayan görme engelli Emirhan Gümüş, çocukluğundan bu yana içinde büyüttüğü fotoğraf tutkusunu sınırların ötesine taşımak istiyor.

Sakarya'da yaşayan görme engelli üniversite öğrencisi Emirhan Gümüş, çocukluğundan bu yana içinde büyüttüğü fotoğraf tutkusunu sınırların ötesine taşımak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu Medya İletişim Programı Bölümü öğrencisi Gümüş, gece gündüz fark etmeksizin fotoğraf makinesi ve tripotunu yanına alarak çekime çıkıyor.

Etiketler : sakarya görme engelli fotoğraf
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Ayrılık acısını doğada atlatıyor

Ayrılık acısını doğada atlatıyor
Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX