Dünyayı fotoğraflayarak görecek
Kaynak: AA
Sakarya'da yaşayan görme engelli Emirhan Gümüş, çocukluğundan bu yana içinde büyüttüğü fotoğraf tutkusunu sınırların ötesine taşımak istiyor.
Sakarya'da yaşayan görme engelli üniversite öğrencisi Emirhan Gümüş, çocukluğundan bu yana içinde büyüttüğü fotoğraf tutkusunu sınırların ötesine taşımak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu Medya İletişim Programı Bölümü öğrencisi Gümüş, gece gündüz fark etmeksizin fotoğraf makinesi ve tripotunu yanına alarak çekime çıkıyor.