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28 Mayıs 2024 Salı 14:37:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 14:37:00

Dünyanın en zehirlisi: Hopa engereği

Kaynak: IHA

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Dünyanın en zehirli yılan türleri arasında gösterilen Hopa engereği, Artvin'de cansız olarak bulundu. Dikkat çekici renge ve tüylere sahip Hopa engereği, nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde ölü olarak bulunan ve dünyanın en zehirli yılanları arasında gösterilen Hopa (Kafkas) engereği rengi ve tüyleri ile dikkat çekti.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' diye de bilinen Hopa engereği, Artvin'in Borçka ilçesinde Güreş köyünde çaylık alanda ölmüş halde vatandaşlar tarafından bulundu. Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, yılan vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ölmüş olarak buldukları yılanı uzun süre inceledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü tarafından başlattığı çalışmayla koruma altına alınan Hopa Engereğinin tüylü, kanatlı ve keskin renk hatları olması dikkat çekti.

Müdürlük, Hopa engereği için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Baharın gelmesiyle çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

Etiketler : hopa engereği yılan artvin
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