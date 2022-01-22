Dünyanın en iyi çorbaları listesine girdi: Yayla çorbası taçlandı

CNN Travel raporunda Yayla Çorbası'nın kış hastalıklarına önlem olarak da içildiği kaydedildi. En iyi çorba olarak birinci Nijerya'dan "Banga", ikinci Vietnam'dan "Beef pho", üçüncü de Ukrayna'dan Pancar Çorbası seçildi.

Ajans Press, yemekler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Yapılan medya incelemesine göre, bu yıl yeme-içme başlığı altında medyada 1 milyon 436 bin haber içeriği yer aldı. Ülkemizde oldukça fazla çeşidi bulunan çorbalar ise 146 bin 880 haber ile gündemde yer aldı. Çorbalar özellikle doktorların beslenme önerileri kapsamında haberlerde yer alırken, ülkemizde yaygın olarak yapılan ücretsiz çorba dağıtımın da gündemde olduğu kaydedildi. Ajans Press'in gazete, dergi ve internet site içeriklerini incelediği araştırmada, Türk medyasında geçtiğimiz yıl en çok konuşulan ilk beş çorba çeşidi ise; 2 bin 785 içerik adedi ile mercimek, bin 789 ile kelle paça, 832 ile ezogelin, 602 ile domates ve 432 içerik adedi sayısı ile işkembe oldu.