Dünyaları müzikle aydınlattı

OKULDA KORO OLUŞTURDU

Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde, tüm zorluklara rağmen müzik öğretmeni olan 28 yaşındaki görme engelli Ahizer Özbek, öğrencilerinin de hayallerinin peşinden gitmesi için çaba harcıyor. Çubuk Yavuz Selim Ortaokulu'nda görev yapan Ahizer, bir taraftan öğrencilerine enstrüman çalmayı öğretirken, kurduğu koroyla da çocuklara müzik sevgisini aşılamaya çalışıyor.

GÖNÜLLÜ DERSLER VERİYOR

Piyano, ut, bağlama, gitar gibi birçok enstrümanı çalabilen genç öğretmen, ders saatlerinin dışında öğrencilerine gönüllü kurs veriyor. Ahizer, hayatının müzik öğretmeninin dokunuşuyla değiştiğini, kendisinin de öğretmen olarak tüm çocukların hayatına bir şekilde dokunmak istediğini söyledi. Öğrencileri tarafından çok sevildiğini, bunun kendisine yaşama sevinci verdiğini de ekledi.

OKULA ÖĞRENCİLERİ GÖTÜRÜP GETİRİYOR

Öğrencilerinin kendisine yakından ilgilendiğini anlatan Ahizer Özbek, "Evin kapısından çıktığım zaman karşımda çocukları buluyorum. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Sabah almaya geliyorlar, akşam çıkışta yanıma geliyorlar. 'Gelmeyin, ben tek başıma gelirim' desem de 'Hayır hocam, biz seni asla yalnız bırakmayız' diyorlar" dedi.