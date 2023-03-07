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07 Mart 2023 Salı 16:51:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 16:51:00

Dünya Kadınlar Günü'nde deprem bölgesindeki kızlarımız için "Kelebek Bursu" başlatılıyor

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Kelebek Mobilya bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Deprem bölgesindeki kızlarımızın eğitimlerine Kelebek Etkisi yaratmak için “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor.

Son 2 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü sanatçı Nükhet Duru ile kampanyalar gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu yıl ise deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş kız öğrencilerin eğitimlerine destek olabilmek için "Kızlarımıza Kelebek Bursu" projesini başlatıyor.

Kelebek Mobilya'nın Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile yürüteceği projede Kelebek Mobilya olarak ilk aşamada 200 lise, meslek okulu ve üniversite öğrencisi olan kız çocukları için burs sağlanacak. Daha fazla burs imkânı yaratabilmek ve daha fazla kız öğrencinin faydalanması sağlamak için uzun soluklu planlanan projenin TEV burs fonundaki hesabına, yurt içinden ve yurt dışından dileyen herkes bağış yaparak deprem bölgesindeki kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratabilecek.

Hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk filminde daha önce Kelebek reklamlarının marka yüzü olan ve bu projeye destek veren Nükhet Duru, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi Sayışman, Cem Belevi ve Şebnem Sungur da "Hadi Türkiye'm, kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratalım." mesajını veriyor.

Künye;

Reklamveren: Kelebek Mobilya

Reklamveren Yetkilisi: Serkan Kaplan

Reklam Ajansı: Ultra

Yönetmen: Faruk Kaptan

Prodüksiyon: Imagine

Post Prodüksiyon: Mattepost

Müzik: Universal

Kelebek Mobilya Hakkında:

Doğanlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kelebek Mobilya, 1935 yılında bizzat Atatürk'ün imzasıyla kurulmuş ve Haliç'te yerli uçaklara kontrplaktan kanat üretimi ile faaliyetlerine başlamış, Cumhuriyet'in en köklü sanayi kuruluşlarından biridir. 1978 yılında Düzce'de mobilya fabrikasını açarak Türkiye'nin ilk panel ve mutfak üretimine başlamış olan Kelebek Mobilya, 1979 yılında açtığı ilk mağazasıyla Türkiye'de, 1991 yılında Dortmunt'ta açtığı mağazasıyla ise yurtdışında perakende sektörüne adım atmıştır. Sektöründe ilklerin temsilcisi olan Kelebek Mobilya, 1983 yılında mobilya sektörü için inovatif bir sistem olan laminasyon teknolojisini Türkiye'ye kazandırmıştır. 1984 yılında ilk dizi arası ve renkli reklam çalışmasını gerçekleştirmiştir. 1985 yılında ilk çevre ödülünü alarak ISO Çevre Ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca 1987'de TSE ve TİSEK belgesi alan ve 1990 yılında borsaya girerek halka açılan ilk mobilya firması olmuştur. Markamız geçmişten bugüne tasarım, ihracat, istihdam, kalite, hizmet konularında başarılarını sürdürmekte ve değerli ödüllerin sahibi olmaktadır.

Etiketler : kelebek mobilya deprem deprem bölgesi dünya kadınlar günü

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