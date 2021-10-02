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02 Ekim 2021 Cumartesi 10:13:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 10:13:00

Drift caddesine kabartmalı şerit

Kaynak: Akşam

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İstanbul Sultangazi'de drift atılmasını engelleyemeyen belediye yola kasis şerit döşedi.

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ne bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokakta drift yapan sürücüler mahalle sakinlerini bıktırdı.

Driftçilerin tehlike oluşturduğu sokağa, şikayet üzerine 'profil atlama çizgisi' adı verilen kırmızı kabartmalı şeritlerden yuvarlak şekiller oluşturuldu.

Etiketler : profil atlama çizgisi drift sultangazi yaşam haberleri
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