Down sendromlu Muzaffer'e sürpriz

Kars'ta köy çocuklarını oyuncaklarla sevindiren "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu, Belencik köyüne geçen ay düzenledikleri gezide 18 yaşındaki down sendromlu Muzaffer Yıldırım ile tanıştı. Gönüllüler, kendilerine bisiklete hayali kurduğunu anlatan Muzaffer'in bu isteğini gerçekleştirdi. Hayırseverlerin desteğiyle aldıkları bisikleti gören Muzaffer, büyük sevinç yaşadı.

