VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Marmara temiz kalacak
İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu
Kabil'de patlama sesleri
Türkiye'den Ermenistan'a net mesaj
Diriliş Şairi'ne veda... Sezai Karakoç, son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
Başkan Erdoğan'dan 50+1 açıklaması
Mavi Vatan 'AKYA'ya emanet!
7 Azerbaycan askeri şehit oldu
AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu'na videolu "helalleşme" yanıtı
Türkiye'den rekor büyüme!
Dağlık Karabağ savaşıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, Libya ve en son Ukrayna'nın Rusya yan...
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
MSB'den ABD ile toplantı açıklaması: Türkiye'de yapılacak
İki ülke arasında 200 yıllık kriz!
CHP'de 'ses kaydı' depremi! İstifa etti
Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan mesajı
ABD'li senatörden küstah sözler: Türkiye'ye F-16 satmayın
17 Kasım 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 17:00:00

Down sendromlu Muzaffer'e sürpriz

ABONE OL

Kars'ta köy çocuklarını oyuncaklarla sevindiren "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu, Belencik köyüne geçen ay düzenledikleri gezide 18 yaşındaki down sendromlu Muzaffer Yıldırım ile tanıştı.

Kars'ta köy çocuklarını oyuncaklarla sevindiren "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu, Belencik köyüne geçen ay düzenledikleri gezide 18 yaşındaki down sendromlu Muzaffer Yıldırım ile tanıştı. Gönüllüler, kendilerine bisiklete hayali kurduğunu anlatan Muzaffer'in bu isteğini gerçekleştirdi. Hayırseverlerin desteğiyle aldıkları bisikleti gören Muzaffer, büyük sevinç yaşadı.

Etiketler : Down sendromlu Muzaffer Kars Bir Oyuncak da Sen Ver Belencik köyü
Güzellik sırrı bal!

Güzellik sırrı bal!
Kulise 50 gül sürprizi

Kulise 50 gül sürprizi
Performansıyla mest etti

Performansıyla mest etti
Dubai'nin Türk güzeli

Dubai'nin Türk güzeli
Evde Kraliyet Pitonu besliyor

Evde Kraliyet Pitonu besliyor
Hayranlarını korkuttu

Hayranlarını korkuttu
Eğitimler motive etti

Eğitimler motive etti
Fiziği düzgünse istediğini giyebilir

Fiziği düzgünse istediğini giyebilir
15 yıl sonra yeni dizi

15 yıl sonra yeni dizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER