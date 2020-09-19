Down sendromlu koronavirüs hastası Saime Yılmaz'a doktorlardan doğum günü sürprizi
Kaynak: AA
Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki Down sendromlu Saime Yılmaz'a başhekim yardımcısı ve sağlık çalışanlarından doğum günü sürprizi yapıldı. Saime'nin mutluluğu görülmeye değerdi
Bartın'da koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
AA'da yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçen hafta Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'ı, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Beyhan Güner ile pandemi servisinde görevli sağlık çalışanları, aldıkları pastayla ziyaret etti.
Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yılmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.
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