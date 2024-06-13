Döv-bıçakla çizik at-üzerine soda dök!

Kurban Bayramı yine aynı soruyu yanında getirdi.

Et nasıl yumuşatılır?

Yöntem çok.

Pişirmeden önce eti bir güzel dövebilirsiniz.

Şiddete karşıysanız kasap sizin yerinize dövebilir.

Yetmez.

Üzerine çizik atın.

İnce çizikler etin daha kolay pişmesini sağlayacak.

Tuzlama yöntemi de var.

Eti bütünüyle tuzlayıp bir saat bekletmek sonra soğuk suyla güzelce temizlemek çözüm olabilir.

Marinasyon önerilerine gelince...

Yoğurt eti yumuşatır.

Sirke ve limon suyu da işe yarar.

Kavurma suyuna karbonat ve maden suyu eklemenin de iyi sonuç verdiği biliniyor.

Eti bir gece soğan ile yan yana uyutmak bilenen bir yöntem.

Ve kivi...

Evet bildiğimiz kivi ile marine edip bir gece bekletmek eti yumuşacık yapıyor.