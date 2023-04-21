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21 Nisan 2023 Cuma 14:01:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 14:01:00

Dosta kavuşturan çip

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Depremde yaralanan ve sahibi tespit edilemeyen hayvanlar, depremden etkilenmeyen illerdeki barınaklara gönderildi.

Depremde yaralanan ve sahibi tespit edilemeyen hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, depremden etkilenmeyen illerdeki barınaklara gönderildi. Bu kapsamda Hatay'dan Muğla'ya getirilen ve tedavisi yapılan husky cinsi köpeğin üzerindeki çipte yapılan incelemede adının "Cesi" ve sahibinin de Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan depremzede Mert Pala olduğu belirlendi. Cesi, 73 gün sonra sahibine kavuştu.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı deprem hayvan
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