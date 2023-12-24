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24 Aralık 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 15:45:00

Doktoru hastanede darbeden kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, doktor Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. ve Burak Ş. tarafından darbedildi.

İhbar üzerine hastaneye gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklandı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Etiketler : istanbul doktor darp
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