VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğu Akdeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için propaganda serbestliği sona erdi
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bini aştı
Rus ve Ukraynalı uzmanlar Bahmut şehrinin önemini anlattı
27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:02:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:02:00

Doğu Akdeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Gaziantep'in ve Malatya'nın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Ayrıca yarın Finike-Marmaris arasında denizlerde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji fırtına uyarı
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Yıllık performans

Yıllık performans
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Yetenek keşfedecek

Yetenek keşfedecek
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX