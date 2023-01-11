Üç il için "turuncu" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat

Üç il için "turuncu" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 İL İÇİN "TURUNCU" UYARI

Antalya, Burdur ve ile Isparta çevrelerinde yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması, rüzgarın ise (40-60 km/sa) kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.