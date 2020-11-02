  • BIST
    1142.35
  • Dolar
    8,3997
  • Euro
    9,7890
  • Altın
    509,7840
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti böyle görüntülemiş!
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban gitmiş! Patlamada öldüğü sanılıyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı
Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İşgalci Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü!
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
Kahreden haber: İdil ve İpek'i deprem ayırdı
Deprem bölgesinde son durum! Can kaybı artıyor
Yardım malzemelerini çalmıştı... Yakalandı
Yüz yüze eğitimde 3. aşama bugün başlıyor
Türkiye'nin tanıdığı süre sona eriyor...
Başkan Erdoğan: Artık dur denilmesi gerekiyor
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı
02 Kasım 2020 Pazartesi 13:21:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 13:29:00

Doğanlar Apartmanı'ndan 10 saat sonra kurtarılmıştı! Enkaz altında görüntü çekmiş

Kaynak: DHA

ABONE OL

İzmir depreminde Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay'ın enkaz altında çektiği görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'i vuran depremde Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi ve okul birincisi Günay Özışık, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altından kurtularak hayatta kalmayı başardı. Yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra kurtarılan Özışık'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Tüm sağlık ekiplerine teşekkür eden anne Olcan Özışık, oğlunun yaşadıklarını şöyle anlattı:

 "Allah herkese acil şifalar versin, ölenlerin ailelerine sabırlar versin. Oğlum 15 yaşında. Ben deprem sırasında abisi Tanay ile Alsancak Devlet Hastanesi'ndeydim. Babası da işteydi Günay evdeydi. Yanına kuzeni gelmiş, ikisi evde oturuyorlardı. Deprem olurken hemen Günay'ı aradım. Telefonu açıp, 'Anneee' diye çığlık attığını duydum. O anda bina yıkılmış ve enkazın altında kalmış. Eşimi aradım eve gitmesini söyledim Günay'a ulaşamıyorduk. Hastaneden eve gelmem 2 saati buldu trafik nedeniyle. Binanın yıkıldığını gördüm, oradan oğlumun nasıl çıkacağını düşündüm. Şükürler olsun kurtarma ekipleri, polisler ve sağlık çalışanları oğlumu 10 saat sonra çıkardılar. Şu an yoğun bakımda, bacaklarını kurtarmaya çalışıyorlar, böbrekleri yaralanmış. Allah'ın izniyle kurtulacak. Buna şükür."

TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Oğlunun enkaz altında soğukkanlılıkla beklediği kaydeden anne, şunları ifade etti.

 "Çok bilinçli ve akıllı bir çocuk. Hiçbir zaman kendini bırakmamış enkaz altındayken Son olarak benimle telefonda konuştuğu için elinde cep telefonu vardı ve etrafındaki görüntüleri çekmiş. 4 kez 112'yi aramış. Biz bunu bugün telefonu şarja takınca gördük. Bana sesli mesajlar yollamış; ' Anne ben enkazın altındayım' demiş. Hiçbiri bana ulaşmamıştı. Kuzeninin kurtulduğunu duyunca, 'Ahmet ben de buradayım, beni de kurtarsınlar' diye seslenmiş. Deprem anında kuzeni salondan çıkıyormuş o da muhtemelen odasından çıkıyordu. Kuzeni 2 saat sonra kurtarıldı. Günay'a daha sonra ulaşıldı. Bacakları ve belden aşağısı kolonun altında ezilmiş."
Etiketler : Alsancak Devlet Hastanesi İZMİR DEPREM Günay Özışık
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
Online 'Saygı'

Online 'Saygı'
Kızının çizimi göğsünde

Kızının çizimi göğsünde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER