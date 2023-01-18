Doğa timleri iş başında
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki illerde yaban hayvanlarının envanter çalışması için kar ve soğuk havaya aldırış etmeden zorlu arazide görevini sürdürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki illerde yaban hayvanlarının envanter çalışması için kar ve soğuk havaya aldırış etmeden zorlu arazide görevini sürdürüyor. "Doğa timleri" Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli, Sivas ve Elazığ'da sayımlarda 5 bin 525 yaban hayvanı tespit etti.
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