Doğa aşkı yağış tanımadı

Sakarya'da sonbahar doğa yürüyüşü etkinliği, Akyazı Sultanpınar Yaylası parkuruyla devam etti. Şiddetli yağışa rağmen 15 kilometrelik zorlu parkuru doğa tutkunları büyük bir kararlılıkla tamamladı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sonbahar doğa yüyürüşleri, Akyazı Sultanpınar Yaylası parkuruyla devam etti. Sultanpınar Yaylası parkurunda doğaseverlerin keşfine yoğun yağış engel olamadı. Katılımcılar doğanın kalbinde 15 kilometrelik parkuru büyük bir kararlılıkla tamamladı. Bu yürüyüş esnasında birçok deneyimi aynı anda elde eden doğaseverler, ormanda keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirmek için gerekli olan becerileri kazanmak için uzman ekiplerden bilgi aldı. Zorlu şartlara rağmen doğanın en güzel halini seyir ederek parkurda ilerleyen doğa tutkunları bin 200 rakıma kadar çıkarak tertemiz bir oksijende doğanın en güzel halini seyrettiler.