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13 Şubat 2023 Pazartesi 21:29:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 21:29:00

Diyarbakır'da doğal gaz hatlarındaki arızalar giderildi

Kaynak: AA

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Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören doğal gaz hatlarındaki onarım çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım'dan yapılan açıklamada, kentte boru hatlarında oluşan hasarların giderildiği, doğal gaz arzı sürekliliğinin sağlandığı belirtildi.

Gaz arzı kısıtlamalarının yürürlükten kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizi de etkileyen iki büyük deprem neticesinde abonelerimizin kesintisiz gaz kullanımında büyük bir problem ile karşılaşılmamış, boru hattı altyapımız kontrol edilerek olası gaz sızıntıları önlenmiş ve gelen tüm acil ihbarlara müdahale edilerek hizmet kalitesinden ödün verilmemiştir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilmiş olan orta ve yüksek hasarlı binalarda sayaç okuma ve faturalandırma faaliyetleri yapılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilerek, yardımcı olunması gereken ilave tüm gereklilikler değerlendirilip kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Etiketler : Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım Çevre Şehircilik

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